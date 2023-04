Eelmise aasta oktoobris kirjutas Tupperware'i tegevjuht Miguel Fernandez, et liitus ettevõttega ühel eesmärgil: tuua tagasi möödunud hiilgeajad. Ta kirjutas, et ettevõte on alustanud ambitsioonika plaaniga, mille käigus korraldatakse ümber 77-aastase ettevõtte ärimudel ja suurendatakse tootevalikut.

Vähem kui kuus kuud hiljem on selge, et kõik ei ole läinud plaanipäraselt. Floridas asuv ettevõte teatas, et on pidanud kaasama finantsnõustajaid, tagamaks ettevõtte tegevuse jätkumine. Lisaks teatas Tupperware, et üritab leida täiendavat rahastust. Näiteks vaadatakse läbi ettevõtte kinnisvaraportfell eesmärgiga midagi maha müüa. Veel plaanitakse kärpida mõningaid ettevõtte osi ning koondada töötajaid.