SUVINE SILMAILU ⟩ Tallinn rajab 14 lilleniitu

«Niidud on üheaastaste taimede peenardega võrreldes märksa keskkonnasäästlikumad ja jätkusuutlikumad. Lisaks on need ilusad, rikastavad linnaruumi ning on ka toidulauaks linnas elavatele putukatele, lindudele ja väikeloomadele. Alustame niitude rajamisega rohelise pealinna aastal, kuid kindlasti jätkame ning loodame, et suudame iga aastaga lilleniitude hulka kasvatada,» lausus Svet.

«Õiterikkad ja mitmekesised lilleniidud on linna elurikkusele väga olulised, sest pakuvad täisväärtuslikku elupaika tolmeldajatele ning paljudele teistele selgrootutele ja suurematele loomadele,» lausus Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti looduskaitse juhtivspetsialist Meelis Uustal. Ta lisas, et lilleniitude asukohad on valitud selle järgi, et need suurendaksid konkreetsete rohealade ja rohekoridoride elurikkust. «Ühtlasi loodame, et aja jooksul panevad need taimed külvilappidelt plehku ja levivad ka iseseisvalt nendel rohealadel laiali,» märkis Uustal.