ÄRA MÕTLE ÜLE ⟩ 5 levinud müüti seoses kodulaenu ennetähtaegse tagastamisega

3. Kodulaenu ennetähtaegsel tagastamisel pean pangale maksma kogu korterile seatud hüpoteegi summa.

Kui soovid laenu ennetähtaegselt tagastada, siis ei tule hüpoteek üldse mängu. Pangale peab tagasi maksma üksnes võetud laenu jäägi ning maksimaalselt kolme kuu intressid, mis arvestatakse tagastatavalt laenusummalt lepingulise intressimääraga. See kokku on kindlasti väga palju väiksem summa kui hüpoteegi summa.

Pangalaenuga ostetavale korterile või majale seab notar laenu andnud panga kasuks hüpoteegi ehk kinnispandi. See annab laenuandjale tagatise, et kui laenu kokkulepitult ei tagastata, on hüpoteegi pidajal õigus nõuda korteri müüki.

Hüpoteegi summa on tavaliselt suurem kui väljastatud laenu summa. Seda seetõttu, et pangale oleks lisaks laenusummale tagatud ka võimalikud kõrvalkulud, näiteks kinnisvara kindlustamine (kui laenusaaja ise seda ei tee), maksmata lepingutasud, intressid ning viivised. Sellised kulud tekivad siis, kui laenusaaja jääb võlgu ning kinnisvara tuleb hakata oksjonil müüma. Antud olukorras peab pank jääma oma nõuetega hüpoteegisumma piiridesse.

4. Laenu refinantseerimisel teise panka pean laenu vanale pangale tagasi maksma ja alles siis saan teisest finantsasutusest uue taotleda. Seega ma ei saagi laenu refinantseerida, sest mul pole ju selle tagastamiseks raha.

See ei vasta tõele. Üks levinumaid laenu ennetähtaegse tagastamise võimalusi on selle refinantseerimine teise panga kaudu. Laenu «üleviimine» teise panka toimub nii, et esmalt taotleb laenusaaja uuest pangast (pank B) laenu, andes neile teada soovist oma varasem laenukohustus refinantseerida. Kui pangalt B on saadud kindel pakkumine, siis annab laenusaaja oma senisele pangale (pank A) kirjalikult teada, et soovib oma laenu tagasi maksta.