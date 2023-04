UNUSTA INFLATSIOON ⟩ Eesti lihatootja pakub tänavu grill- ja toorvorste eelmise suve hinnaga

«Arvestades, et toidukorv on aastaga keskmiselt 20 protsenti kallinenud ning inimesed on sunnitud tegema ostuvalikuid rohkem hinnast lähtuvalt, pakub Nõo Lihatööstus tänavu grill- ja toorvorste eelmise suve hinnaga,» ütles Kruustük. Kuna linnuliha hind on erinevalt sealihast püsinud tänavu enam-vähem samal tasemel, siis nähakse suuremat müügiedu broilerilihast valmistatud grilltoodetele.