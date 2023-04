LEGO pole ainult lastele: mänguasjatootja uus kollektsioon on mõeldud seina kaunistama

Kollektsioon kannab nime LEGO Ideas Tales of the Space Age. Kosmose minimalistlikul väljendusel põhineval komplektil on sama visuaalne stiil nagu 80ndate klassikalistel plakatitel.

Uue kollektsiooni teeb eriliseks selle autor. Kui enamik LEGO kollektsioone sünnib ettevõtte all töötavate inimeste käe all, siis selle konkreetse kollektsiooni autor on ettevõtte fänn – Poolas elav Jan Woźnica, kes teenib leiba IT-spetsialistina ning kellele legod on ei midagi muud kui hobi.