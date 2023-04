EKSKLUSIIV ⟩ Eestis menuka remondisaate vennad uuest hooajast: sel korral pole mingeid reegleid!

«Vend venna vastu» (Brother vs Brother) pole iseenesest uus sõu, kuid kaheksandal hooajal on antud vendadele täitsa vabad käed üksteisele majade renoveerimises ära teha – pole mitte mingeid reegleid! See tähendab, et vaba on nii eelarve, renoveeritavate hoonete asukohad ja ka ümbertegemise stiilid. See tähendab lõputuid võimalusi! Vendade ülesandeks on anda vanadele majadele maksimaalselt juurde väärtust ning selga parim võimalik uus rätsepaülikond.

Võistluse kohtunikuks on kõige vanem vend JD. Jonathani kallim, näitleja Zooey Deschanel aga annab kõrvalt elupõlise Los Angelesi elanikuna head nõu. Saadetest astuvad läbi veel mitmed tundud näod külalisnõuandjate või -kohtunikena. Võitja on see, kes suudab maja väärtust enim tõsta ning auhinnaks on midagi väga unikaalset: võimalus eputada, et just tema on parim vend.

«Eelmisel hooajal võitsin mina ja pole mingit variantigi, et ma laseksin Jonathanil endale sel aastal pähe teha,» kinnitab Drew. «Ma tahan Los Angelesis võita. Nüüd, kui ma siin ka elan, usun, et see annab mulle võiduks kõik eelised,» on aga Jonathan oma võidus kindel.