Uus seadus pani soomlased poodi tormama

Biojäätmete jaoks eramajas on kaks võimalust: kodune kompostimine või liigiti kogumine. Paljud on valinud esimese, vähemalt kui vaadata K-Rauta müügiandmeid. «See võib olla väärtuste küsimus,» arvab ettevõtte müügidirektor Hannu Nokikuru. Kompostis muutuvad teie kartulikoored mullaks, mida saate ise kasutada. Nokikuru usub, et see tekitab paljudes hea tunde.