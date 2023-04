NÄDALA RETSEPTID ⟩ Moevõnked pudrupotis

Söön ise hommikuti pigem just putru, tähendab Nikol Otsepp, kelle peakokkamisel sünnivad Rotermanni kvartali kohviku Orangerie hommikumenüüsse pudruretseptid, millest nii mõnigi on ära võrgutanud isegi parajad pudrupõlgurid. Üks maja hitte on soolane kaerapuder vahemerelises võtmes, kus maitsenoote lisavad päikesekuivatatud tomatid, parmesani juust ja rukola. Teise suursoosikuna nimetab peakokk magusa varjundiga speltaputru kookospiimaga, kuhu sööja võib segada maitse järgi marju, toormoosi, kohvikuköögi enda granola’t või omega-seemnesegu. Möödunud suvel aga tõusis iseäranis sportlastest püsikundede hulgas staariks eksootilist maiku musta riisi-kookose puder, mis tõotab kohviku pudrukaussidesse varsti tagasi jõuda. «Must riis annab jõudu, karamellistatud banaaniviilud magusust ja toitaineid,» kirjeldab peakokk energiaküllast putru ja lisab, et samuti on kasulikud mustas riisis sisalduvad erilised antioksüdandid, mis annavad sellele mustjaslillaka värvi.