LOODUSLIK DOPING ⟩ See meiegi toidulaual levinud taim aitab parandada sportlaste sooritust

Berliini Freie ülikooli teadurid on aga avastamas spinati veel üht kasulikku omadust, mis võib meie senised teadmised spinatist pea peale pöörata. Nimelt usuvad saksa teadlased, et spinat parandab sportlaste sooritusvõimet, mistõttu soovitavad nad professionaalsetel sportlastel vältida selle tarbimist, vahendab Indy100.

Ülikooli teadlased teavitasid avastusest ka Maailma Antidopinguagentuuri (WADA), väites et spinat on looduslik steroid, kuna see sisaldab hormooni nimetusega ekdüsteroon. Asjatundjad leidsid uuringusse kaasatud 46 sportlase puhul, et nende lihasmass ja üldine füüsiline vorm oli märkimisväärselt parem kui neil, kellele manustati platseebot.