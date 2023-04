NÄDALA RESTORAN ⟩ Pelmeenid ja pistodad keset Paldiskit

Kindlasti leidub Eestis söögikohti, kus pakutakse nii viletsat toitu, et pärast söömist oleks keegi nagu mõõgaga kõhtu susanud. Aga seda ei ole mina varem kuulnud, et ühe restorani teiselt korruselt leiaks ajalooliste mõõkade-pistodade näituse. Seda kuni nädalavahetuseni, kui otsustasin päeva veeta Paldiskis ja süüa lõunat sealses tavernis nimega Peetri Toll, kus rammus slaavi köök kohtub kohaliku koduloomuuseumi külmrelvade näitusega.

Kõik huvilised olgu siinkohal hoiatatud, sest Peetri Tollist ei pruugi lahkuda päris terve nahaga. Seda mitte põhjusel, et restoranis on rohkem mõõku kui «Viimses reliikvias», vaid seepärast, et kui süüa tellid, uurib teenindaja: «Kas soovite mädarõikajooki ka? Või meejooki?» Ja seda veel nii salakavala pilguga, et võite olla kindel: üks korralik klaasitäis teravat mädarõikajooki ja terve nahaga koju jõudmine pole enam garanteeritud.