KOERAD «OHUTUKS» ⟩ Näpumeeste uus taktika teeb murelikuks

Koerad muudetakse «ohutuks» neid uinutades. Näiteks visatakse vorstijupp koos unerohuga üle aia. Mõnel juhul tehakse seda mitu päeva järjest. On küll hästi treenitud koeri, kes ei võta võõrastelt toitu vastu, kuid kui see vorstijupp jääb hoovi vedelema ning võõras on ära läinud ning kõik tundub justkui ohutu, võib koer selle siiski ära süüa.

«Unerohu puhul on oluline manustada looma kaalule vastav kogus, kuid ükski pätt sellest ei hooli ning unerohtu pannakse suurtes kogustes,» nendib Pärjala ja lisab, et enamik koeri seda üle ei ela.

Koer on ikkagi lemmikloom

Ennekõike on koer ikkagi lemmikloom. Ta võib küll olla suur ja haukuda iga mööduja peale, kuid ta ei pruugi vargaid eemale peletada. Pärjala rõhutab, et koer on ikkagi lemmikloom ning valve eesmärgil teda võtta ei tohiks. «Õnneks ei ole enam väga sellist olukorda, et võetakse võimalikult kuri koer, hoitakse teda keti otsas ja ööseks lastakse territooriumile lahti – koera ikkagi võetakse pereliikmena.»

Ehk siis kindlasti ei saa mõelda nii, et kui koer on hoovis, siis varas sinna ei roni. «Koerad on erinevad ja kui keegi soovib oma koera õpetada valvekoeraks, siis ei ole välistatud, et sellest koerast on keerulisem mööda saada. Reeglina varastele koer takistuseks siiski ei ole,» nendib Pärjala.