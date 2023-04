ÄRA MAGA MAHA ⟩ Grillfest toob suvepealinna ennenägematu purskkaevuetenduse!

«Paneme Vallikääru üles kuni 90-meetrise purskkaevuliini, mille kogukõrgus on kuni 30 meetrit. Purskkaevu vee paisked on sünkroniseeritud muusika ja valgusega. Eriti hästi tuleb veemäng esile hämaras, siis kasutame lisaefektidena ka pürotehnikat. Kahel päeval anname kokku kümme etendust, täpne ajakava on Grillfesti kodulehel. Võime julgelt öelda, et tegemist on väga keskkonnasõbraliku meelelahutusega, kuna kasutame looduslikku vett, mis läheb samasse veekokku tagasi,» avaldab Pyrocomi tegevjuht Sami Tammi.

Etenduste käigus ei tarvitata Tammi sõnul mingisuguseid kemikaale. Pumbad on varustatud spetsiaalsete filtritega, vältimaks kalade ja taimede pumpadesse sattumist. Efektvalgus on suunatud ülespoole veepinda, et vees elavad mis tahes organismid valgusega kokku ei puutuks.

Foto: Grillfest

Mujal maailmas on purskaevuetendused levinud, Eestis on küll midagi samalaadset, kuid mitte nii suurelt ega pürotehnikaga. Seadmed on kokku pandud Soomes ja kohandatud nii, et etendusi võiks anda talvelgi.

«Usun, et see on elu jooksul ainukordne võimalus näha sellist suurt ja uhket sõud. Grillfestiga külgnevas Valikraavis sedavõrd lähedalt. Vallikraavi veeosa laius on Talvesadama akvatooriumis 20 meetrit, mis tähendab, et publik on sõuga nii visuaalselt kui olenevalt tuule tugevusest ja suunast tõenäoliselt ka vahetus kontaktis,» ütleb Grillfesti korraldaja Auris Rätsep.

Kes on näiteks Dubais ja Las Vegases käinud, need teavad, et sellist vaatemängu nauditakse ikka ontlikult eemalt piirde tagant, aga Eestis saab sõna otseses mõttes igal huvilisel olema «nina vastu lina» ja pole kahtlust, et elamus saab olema garanteeritud ja suurepärane.

Foto: Grillfest

Ettevalmistused etendusteks algavad juba mitu päeva varem. Oluliseks partneriks on siin Pärnu Jahtklubi, kus pannakse vette 3x3-meetrised ligemale tonn kaaluvad purskkaevu moodulid, mis koosnevad pumpadest ja pontoonidest. Jahtklubist sõidutatakse moodulid vett pidi Vallikääru Talvesadamasse ja kinnitatakse seal vastavalt.