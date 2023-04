VIDEO ⟩ Tartus müüakse kaasaegset mõisahoonet!

Pilkupüüdev maja on üks piirkonna omanäolisemaid. Väljast vaadates meenutab see suisa mõisahoonet, kuid tegemist on täitsa nüüdisaegse elamuga. Sammastega kaunistatud hoonet kirjeldavad sõnad suur, avar ja eksklusiivne.

Hoone seisukord on väga hea ja saanud aegade jooksul tunda head peremehelikku kätt. Maja läbis aasta tagasi põhjaliku renoveerimise. Renoveeritud ja värskendatud said seinad, põrandad ja laed.

Kahekorruselises hoones on ruutmeetreid kokku 427 ning krundi enda pindala on 7160 ruutmeetrit. Kõik on kujundatud, arvestades ümbruskaudset piirkonda. Aias on ka suur ja hästi hooldatud tiik ning aiamaja.