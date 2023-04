Majaomaniku meelespea: 8 asja, mis enne suve saabumist ära teha

Vihmaveerennid täituvad ajaga igasugu sodiga, mis takistab vihmavee liikumist. Kevad on reeglina kuiv hooaeg ning parim aeg enne suviste vihmasahmakate saabumist veerennid üle vaadata ja puhastada.

Värskelt lakitud aed või hoopis uue värvikihi saanud fassaad annab kodule uue hingamise. Mõistlik on teha seda kevadel, kuna suvine ilm võib olla väga heitlik. Ka tugevad vihmahood ja kõrged temperatuurid ei tee seda tööd lihtsamaks.

Ventilatsiooniavadesse koguneb tolm ja muu mustus, mis takistab õhu liikumist. Puhasta need avad sinna kogunenud mustusest ning õhk hakkab paremini liikuma.

Kuna viimati oma maja fassaadi puhastasid? Ka see tahab hoolivat kätt tund. Ära jäta fassaadi unarusse ja pese see puhtaks.

Suvel on väga mõnus terrassil aega veeta, kuid enne tuleb veenduda, kas see ohutu on. Mädanenud või lahtised lauad võivad õnnetuse põhjustada. Veel tuleb hinnata, kas terrassi lauad tahavad ehk uut laki või värvikihti.