ANALÜÜTIK ⟩ See oluline tegur pärsib kinnisvaraturu taastumist

«Asjaolu, et märtsis tehingute arv üleriigiliselt suureneb, on iga-aastaselt sõltumata majandustsükli faasist üldiselt tavapärane ning selgelt ettenähtav, mille juures jätkuv hooajaline tehingute arvu suurenemine võib ka veel aset leida järgnevatel kevadkuudel kuni suve alguseni,» märkis Eliste ja rõhutas, et kasvutrendi ei saa siiski vaadelda kontekstiväliselt.

Finantsturud on sealjuures jätkuvalt meelestatud, et 6 kuu euribor jätkab kasvamist orienteeruvalt 2023. aasta septembrini ning kuniks laenuraha püsib pigem kallis ja elamispindade hinnad jätkuvalt üldplaanis tänasel tasemel, ei ole olulist tehingute arvu kasvu väljaspool hooajalisi tegureid justkui lähiajal endiselt ootada. Viitega oleme 2023. aasta alguses näinud hetkel turusituatsiooni, kus väljaspool Eesti suuremaid piirkondlikke keskusi on tehingute arv vähenenud aeglasemas tempos kui turul keskmiselt, mille juures sarnase kvaliteediga, kuid madalama müügihinnaga, varade jätkuvalt sagedast ostmist on olnud märgata ennekõike erinevates alevikes ja nende lähiümbruses olevates külades.