ETTEVAATUST ⟩ Mõjuv põhjus, miks ei tohiks kunagi päevläbi kantud sokkides magama minna

Ameerikas hiljaaegu avaldatud uuringust selgub, et iga kolmas elanik heidab päevläbi kantud määrdunud sokkides õhtuti magama. Taoline teguviis on asjatundjate sõnul sama hea, kui sättida end WC-potti magama.

MattressNextDay korraldatud uuring võeti luubi alla hommikul kella 7st kuni kella 23ni kantud sokid. Teadlaste võetud proovidest pooled sisaldasid kahjulikku Pseudomonas aeruginosa bakterit, mis on üpris laialdase levikuga patogeen ning mis on võimeline tekitama infektsioone nii loomadel kui taimedel. Indy100 kirjutab, et kõnealust bakterit on leitud ka prussakate väljaheidetest.

Postimees Tervis kirjutab, et Pseudomonas aeruginosa on bakter, mis nakkab kõige suurema tõenäosusega neile, kes on juba tõsiselt haiged. See võib põhjustada suurt hulka erinevaid infektsioone, eriti neil, kel on nõrk immuunsus - näiteks HIV- või vähipatsientidel, samuti raskete põletushaavade, diabeedi või tsüstilise fibroosiga patsientidel.