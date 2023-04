SA EI OLE ÜKSI ⟩ Levinud koristusviga, milles peaaegu kõik süüdi on

Puhastusvahendi valikul tuleb lähtuda puhastatava pinna materjalist ja mustuse iseloomust. Puhastusvahend tuleb aga pihustada lapile, mitte puhastatavale pinnale, nagu paljudel tavaks on saanud, vahendab köögi- ja kokandusportaal The Kitchn.

Vähem on rohkem

Väga paljud koduomanikud on seejuures veendunud, et suurem kogus puhastusvahendit teeb oluliselt tõhusama töö kui üks-kaks piserdust pinnale, kirjutab The Spruce.