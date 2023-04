Pliidi sisse kogunenud rasv tekitas Mustamäe korteris paksu pahandust

Päästjate saabudes oli aktiivne põlemine lõppenud ning tuvastati, et see toimus pliidi sees. Päästetööde juhi esialgsel hinnangul võis põlema süttida pliidi sisse kogunenud vana rasv, mis omakorda süütas pliidi soojustusmaterjali. Päästjad kustutasid pliidi ning viisid selle korterist välja.

Päästeamet tuletab meelde, et töökorras ning vastavalt anduri juhendile paigaldatud suitsuandur aitab avastada tulekahju selle algfaasis ning annab võimaluse hoonest ohutult väljuda. Samuti on alates 2022. aastast kohustuslik hoonetes, kus on tahkeküttel küttekolded, vingugaasianduri olemasolu.