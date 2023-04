KEVAD TALDRIKUL ⟩ Röstitud lillkapsasteigid toovad argipäeva maitset ja värvi

Kadri nimetab kõnealust rooga küll lillkapsasteikideks, kuid loomulikult ei ole siin päris steigiga midagi ühist. «Tegelikult on tegemist täiesti taimse toiduga, kui praadimiseks või asemel õli kasutada. Kasutasin praadimiseks võid, mis pisut maitset juurde annab, kuid veganid võivad rahumeeli selle õliga asendada ning toit saab endiselt suurepärane. Samas on steigiks kutsumine selles suhtes igati õigustatud, et minu hinnangul annab lillkapsas sellisel kujul täiesti pearoa mõõdu välja, märgib Kadri.