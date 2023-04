BRONEERI AEGSASTI ⟩ Kevadised ilmad toovad kaasa suure nõudluse just selle aiaseadme järele

Liivjõe sõnul renditakse enim just neid aiaseadmeid, mida on vaja hooaja jooksul kasutada vaid mõned üksikud korrad või hoopis mõne erakorralise töö jaoks. «Soojemate ilmade saabumisel broneeritakse kohe kõik muruõhutajad, mille järele püsib kõrge nõudlus umbes 4–6 nädalat, kuni selle aiatöö tegemiseks sobiv periood saab läbi ning hakkab tihedam muruniitmise aeg. Muruõhutaja populaarsus on kindlasti kasvanud just viimase 4–5 aastaga, kui sellest masinast rohkem kirjutama hakati,» rääkis Liivjõe.

Aiaseadmetest on populaarseks muutunud ka kännufrees ja kaablipaigaldusmasin. «Need on masinad, mida on vaja vaid erakorralisteks töödeks. Kuna kännufreesi ostuhind on ligi 6000 eurot ja seda on vaja vaid harvaesinevateks töödeks, siis enamik aiaomanikke seda enda masinaparki ei osta. Õnneks ei ole see hooajaline seade ja sellele ootejärjekorda üldjuhul ei teki. Kaablipaigaldusmasinat rendivad need aiaomanikud, kes eelistavad kõik aiatööd ise ära teha, kaasa arvatud robotniiduki kaabli maa sisse paigaldamise,» selgitas Liivjõe.