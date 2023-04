Geniaalse trikiga saad sekundiga teada, kas patarei on tühi või täis

Siinkohal tuleb märkida, et järgneva nipiga saab testida vaid silindrikujulisi mittelaetavaid leelispatareisid (reeglina AA ja AAA patareid). Nipp on iseenesest väga lihtne. Patarei tuleb kukutada sentimeetri või kahe kõrguselt lauale nii, et negatiivse laenguga otsa kukuks vastu lauda. Kui patarei jääb püsti seisma, on see täis, kui see aga suure põrkega ümber kukub, on see tühi.