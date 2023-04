KÜLALISED UKSE TAGA ⟩ Eesti korrastaja selgitab, kuidas kodu 15 minutiga korda saada

Marie kasutab 15-minutilise kiirkoristuse süsteemi ka ise igapäevaselt, samuti siis, kui külalised on ootamatult külla tulemas. Marie on veendunud, et kõige efektiivsema ja tulemasrikkama koristuse tagab kuklas tiksuv ajalimiit. Niisiis soovitab ta enne koristama asumist taimer aegsasti tööle panna. Tähelepanu, valmis olla, start!

Õige varustus

Ennekõike varusta ennast õigete vahenditega – pesukorv, üldpuhastusvahend, mikrofiibrist lapp ja tolmuimeja. Pesukorvi (või ükskõik millisesse kasti) pane kõik laialivedelevad asjad – asjad, mis ei kuulu koristatavasse ruumi, äraviskamisele mõeldud asjad, must pesu. Üldpuhastusvahend ja mikrofiibrist lapp on vajalikud pindade puhastamiseks. Tolmuimeja võiks samuti käeulatuses olla, et põrandad üle käia.

Kondikava paika

On valida kahe plaani vahel – üldine koristus kogu elamises või vajalikud ruumid külaliste tuleku puhul. Juhul, kui kiirkoristus on vajalik lihtsalt kodu korda saamiseks võimalikult väikese aja jooksul, siis alusta ükskõik millisest ruumist ja tööta võimalikult ruttu iga tuba eraldi läbi. Kui sul on vaja aga kodu külaliste tulekuks korda teha, siis alusta ruumist, kus kohas on planeeritud külalistega istuda ja kõige rohkem aega veeta (meil on selleks näiteks elutuba või suvisel ajal terrass). Siis liigu vannituppa, sest see on ruum, mida külalised kindlasti kasutavad. Viimasena tee korda köök, sest üldjuhul pakutakse külalistele ka teed või kohvi ja seetõttu võib jutuajamine ka köögis toimuda. Samas on tänapäeval väga paljud majapidamised üldse köök-elutuba süsteemiga, sel juhul arvesta, et elutuba koristades pead kindlasti ka köögis vähemalt pinnad puhtaks saama.