Kas oled juba näinud? Maxima toob turule uue omatoodete brändi

Sortimenti jõuab aasta lõpuks ligi 700 erinevat hea kvaliteedi ja hinnaga toodet, pakkudes valikuga konkurentsi juba tuntud brändidele. Kogu tootevalikuga on Well Done üks Baltikumi suurimaid omabrändi tootesarju.

«Maxima hoolib Eestimaa peredest ning meie jaoks on oluline teha inimeste igapäevaelu lihtsamaks. Praegune majanduslik olukord on paratamatult inimeste ostuharjumusi muutnud. Inimesed teevad rohkem läbimõeldud ostuotsuseid ning valivad tuntud kalli kaubamärgi asemel pigem pisut odavama variandi. Selleks, et klient ei peaks kvaliteedi ja hea hinna vahel valima, toome turule Well Done brändi, mille toodete puhul on säilinud kliendile harjumuspärane kvaliteet, kuid hind on rahakotisõbralikum,» sõnas Maxima Eesti tegevjuht Kristina Mustonen.

«Well Done'i tootevalik on kokku pandud teadlikult ja hoolika eeltöö tulemusena, võttes arvesse perede igapäevast toidulauda ja vajadusi,» lisas Mustonen.

«Esmalt on Well Done kliendile poes käies orientiiriks, selle järgi leiab üles hea kvaliteediga soodsamad alternatiivid muidu harjumuspäraseks saanud toodetele. Teiseks on Well Done'i kaubavaliku mitmekesisus ka inspiratsiooniks oma toidulaua uuendamiseks ning valikust leiab endale meelepärase iga pereliige,» sõnas tegevjuht.

Valik omatoodete brändi Well Done tooteid. Foto: Maxima

Well Done'i sortimendist leiab 2023. aasta lõpuks kokku ligi 700 kvaliteetset toodet igas toidukategoorias, sealhulgas piimatooted, munad, värsked puuviljad ja köögiviljad, liha ja kala, pagaritooted, külmutatud toiduained, värske salatimaterjal ning ürdid. Täna on juba ligi 300 toodet Maxima poodides saadaval ning uusi tooteid lisandub aasta lõpuni, mil peaks olema pea 700 erinevat toodet.