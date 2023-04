EKSPERT ⟩ Maksumuudatused mõjutavad järgmisel aastal uusarenduste korterite hinda

Kaamos Kinnisvara juhi Taimo Mureri sõnul tunnevad inimesed hoolimata kallinevast laenuturust jätkuvalt uusarenduste vastu huvi. Järgmiste aastate kinnisvarahindades avaldub kasvava euribori kõrval ka inflatsiooni ja maksumuudatuse mõju.

«Kui aasta esimesed kuud olid Tallinna kinnisvaraturul aastatagusega võrreldes vaiksed, siis märtsi lõpp ja aprilli esimene pool tõi kaasa klientide aktiivsema huvi,» kinnitas Murer.

Ta lisas, et kinnisvaraturu tehingud on seni olnud pigem läbimõeldud ja stabiilsed. Maa-ameti tehingute registri järgi nii 2022. aasta viimase kvartali kui selle aasta esimese kvartali ostu-müügi-tehingute maht on stabiilselt üle 4000, jäädes 2022. aasta alguse mahule alla.

«Kuna Maa-ameti tehingute info kajastab notariaalseid asjaõiguslepinguid, ei peegelda need veel möödunud aasta keskel alanud müügitehingute langust ning ilmselt näeme lähematel kuudel nende lepingute mahu kahanemist. Tänasel turul sõlmitakse taas rohkem võlaõiguslikke lepinguid, mis jõuavad asjaõigusteks järgmise kaheteist kuu jooksul,» selgitas Murer. Ta lisas, et kevade saabumisega on ka tänavu tarbijad aktiveerinud ning kes enne ehk ostuotsuse pausile panid, kaaluvad nüüd taas koduostu tehingut.

Mureri sõnul toetab klientide kevadist aktiivsust energiahindade rahunemine ja pankade pakutavad lahendused tõusva eurobori mõju leevendamiseks, pakkudest klientidele võimalusi intressi perioodiliseks fikseerimiseks. «Kodulaen ei ole aga kahe aasta pikkune, vaid keskmiselt 25-aastane kohustus, mispärast tuleb hinnata võetud kohustuse lühi- ja pikaajalist mõju,» rõhutas Murer.

«Turg on läbi teinud teatud hinnakorrektsiooni. See tähendab, et osade korterite tehingud tehakse täna tipphindadest veidi madalamal tasemel. Nii mõnegi arendusprojekti puhul sisaldub parkimiskoht, panipaik või köögimööbel hinnas, mille puhul pidi varasemalt ostuhinnale mitmeid tuhandeid juurde maksma. Täna ongi oluline leida läbirääkimiste käigus tasakaal, mille turutingimused sobivad mõlemale osapoolele,» lisas Murer.