ÜLBUST TÄIS ⟩ Elukutselised kriminaalid sihivad aina rohkem maapiirkondade väikepoode

Viking Security mehitatud valve juhi Juhan Aia sõnul on sellekevadine pilt väikelinnade ja maapiirkondade poodides halvas mõttes täiesti teine kui aasta tagasi. «Varguskatsete hulk on kasvanud vähemalt kaks, aga mõnel pool lausa kaheksa korda,» nentis Aia.

Aia hinnangul on tõenäoline, et suuremate linnade vargad on oma tegevust laiendanud ka lähematesse väikeasulatesse.

«Varguskatsete hulk on kasvanud üle Eesti ja suuremate linnade poed on varakult oma kaitset tugevdanud. Võimalik, et seetõttu sihivad elukutselised kriminaalid aina rohkem maakondade väikepoode, kus usutakse turvasüsteemid olevat nõrgemad,» hindas ekspert.

Näiteks Sindis lisas üks kauplus videovalvele ja häirenupule turvatöötaja ning mõne esimese päevaga pidas teenistuja kinni kolm varast ja andis nad politseile üle. «Kindlasti polnud need kõik kohalikud, vaid ilmselt veidi kaugemalt tulnud katsetajad,» rääkis Aia ja lisas, et Pärnus torkab varaste puhul sel kevadel silma varasemast suurem vägivaldsus.

Aia sõnul joonistuvad eri asulates välja kurjategijate erinevad käitumismustrid. «Näiteks Valgas on varaste huviobjektiks olnud alkohol ning tavapäraselt enne jõule kasvav varguskatsete hulk on sel aastal jäänudki sellisele rekordtasemele,» tõi Aia välja.

«Otepääl on proovitud varastada suures koguses žiletiterasid. See viitab, et tegu on organiseeritud süsteemiga, sest selline väike, aga kallis objekt on tüüpiline kaup, mida proovitakse varastada, et siis mustal turul edasi müüa,» selgitas ekspert.

Ka varaste käitumine on eesliinilt laekuvate raportite kohaselt muutunud ülbemaks ja agressiivsemaks. «Juba sügisel oli üle Eesti näha, et vägivaldseid varguskatseid oli kordades rohkem kui eelmistel aastatel,» ütles Aia.

Valvejuhi sõnul on varasemast rohkem olukordi, kus vargad tulevad poodi mitmekesi ja kui saak käes, proovivad poe töötajatest lihtsalt hooga mööda või üle joosta. «Turvatöötajad on olnud sunnitud kasutama jõudu ning erivahendeid, nagu gaas ja käerauad,» rääkis Aia.