HAKKAME KRAAMIMA ⟩ 10 ülihead nippi kevadiseks suurpuhastuseks

Kodutekstiil

Kodutekstiil, nii diivani- ja padjakatted kui pleedid ja päevatekid pese puhtaks isegi siis, kui need pole pealtnäha mustad ega plekilised. Mööbli- ja padjakatted pane tagasi niiskelt, nii väldid nende kokkutõmbumist kuivamise käigus. Kui diivanikatet eemaldada ei saa, puhasta see tolmuimeja tekstiiliotsikuga. Lisanipina võid kinnitada kanga värvi värskendamiseks otsiku ümber soolalahusega niisutatud marli või katta soolalahuses niisutatud linaga kogu diivan ja seejärel kloppida. Ka aurutolmuimejast on abi, aga eelnevalt veendu, et diivanikate kannatab veega puhastamist. Tekid ja padjad vii õue, klopi läbi ja vajadusel pese masinas. Kui padi on kaotanud oma vormi, vaheta see välja. Pese või puhasta kardinad vastavalt juhendile, seejärel võid need märjana üles tagasi riputada, et vältida triikimise vaeva.