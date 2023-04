Ära tee endale karuteenet! Liigne usinus ei tule muru hooldamisel kasuks

Tavaliselt alustatakse muru niitmist kevadeti liiga vara. Muru vajab kevadel rahulikku olemist ja aprillis ei tasu niidumasinat üldse välja tuua. Muru, mille pikkus jääb alla nelja sentimeetri, on eriti kevadel selgelt liiga lühike ja siin pole vahet, kas ilm on niitmise ajal külmavõitu või kuiv ja kuum, vahendab The Gardener.

Muru regulaarset niitmist alustatakse alles mai teises pooles ja esimese muru võiks lasta päris kõrgeks kasvada, nii on talveunest tärkav taim saanud piisavalt jõudu koguda.

Niita võiks algul harvem ja tihendada sagedust suve jooksul. Rusikareegel on, et muru võiks niita korra nädalas, aga seda võib teha ka sagedamini. Samas põuaperioodil võiks niita harvem, sest intensiivne päike saab madalast murust kiiremini jagu.

Miks on liiga lühike muru halb mõte?

Liiga lühikeseks pügatud muru on väga vastuvõtlik igasugustele haigustele. Kui ilm on kuum, kuivab murutaim ära ja muru lihtsalt sureb. Pikemaks jäetud muru saab hakkama kastmata, liiga lühikeseks niidetud muruga tekitad endale kastmise näol lisatööd juurde.

Liiga lühike muru on samuti vastuvõtlik kõigile kahjuritele ja kuna murutaimed on väga nõrgad, on umbrohul neid väga lihtne lämmatada ja välja tõrjuda. Umbrohi võtab murult ära ka toitained. Ka sammal hakkab liiga lühikeses murus väga kergesti vohama.