PIILU SISSE ⟩ Rihanna pani uue kodu alla magama kümneid miljoneid

Rihanna uues korteris on neli magamistuba ja kaheksa vannituba, vahendab New York Post. Hoone, milles korter asub, kannab nime The Century ning on kuulsustest pungil. Näiteks omab antud hoones korterit Denzel Washington, Paula Abdul, Elizabeth Berkley ja Candy Spelling, filmitegija Aaron Spellingi lesk. Viimasele kuulub lausa kaks korrust. Veel räägitakse, et hoones elab Saudi Araabia printsess ja Vene miljardär.