ROHENÄPUD KIBELEVAD ⟩ Pelargooni uus algus

Paras aeg on pelargoon talvekorterist välja tuua ja see suveks valmis panna.

Kuigi ööd on veel jahedad ja öökülmaoht sage, kibelevad rohenäpud aeda. Esimesed külmakartmatud võõrasemad ja sarvkannikesed on juba aiavaasides, kuid soojalembeste suvelillede õuetoomiseks on veel vara. Sellegipoolest tasub jahedal verandal, keldris või trepikojas ületalve hoitud pelargoonide, fuksiate ja teiste suvelillede korrastamisega algust teha.