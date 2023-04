EKSPERT ⟩ Kodumüüjatel tuleb kiirkorras hoiakut muuta

«Kasvava majanduse ja kiire hinnatõusu ajal oli kinnisvaraostjatel kiire, sest järgmisel päeval võis keegi juba objekti eest ära napsata. Seetõttu soetati varasid, mille nõrgad küljed alles peale ostutehingut võimenduma hakkavad. Nüüd on olukord vastupidine – kui müüja pole tahtnud puuduste likvideerimisega tegeleda, siis leitakse need üles ja hind surutakse alla,» rääkis Pindi Kinnisvara juhatuse liige ja hindamisvaldkonna juht Andres Teder.

Tema sõnul ei tasu puudusi segi ajada varjatud puudustega, mille vastu on ka seaduslik kaitse varaostjal olemas.

Erinevaid hinda mõjutavaid puuduseid on palju. Mõni neist on likvideeritav, nagu näiteks dokumentatsiooni korda ajamine, tilkuva kraani parandamine või kasvõi sigaretilõhna toast välja tuulutamine. Mõni puudus on leevendatav, näiteks kui hoone trepikoda on räpane, saab teema ühistus enne müüki üles tõsta ja kui teised elanikud on nõus, siis tihendatakse koristusgraafikut.

«Mõne puudusega pole paraku midagi peale hakata – viimase alla käib näiteks asukoht. Kui korteri aknad avanevad mürarikkale trassile, siis nii lihtsalt on ja nii jääbki, kuid nüüd on ostjatel aega endale teadvustada, et nad sõna otseses mõttes trollipeatuse kõrvale võivad elama kolida,» selgitas Teder.