Anne Pärgma: Kuidas aitab elukoha valik säästa raha ja keskkonda?

Kaugemate linnaosade juures tuleb hoolikalt vaadata ühendust kesklinnaga, sest kui elada töökohast 10 kilomeetri kaugusel, tähendab see, et igapäevane autoga edasi-tagasi sõitmine tekitab ligikaudu 3,2 kg süsihappegaasi. Aastas tähendab see ligi 900 kg heidet. Lisaks keskkonnale tuleb igapäevaselt autoga sõites leppida sagedase ummikutes seismise, suurema kütusekulu ja ajakaoga. Seega on mõistlik eelistada elurajooni, kus on ideaalne ühendus keskusega just autobusside või rongiga.