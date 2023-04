Nina tilgub ja silmad vesised? Tee nii, et õietolmu hooaeg üle elada

Esimene ja ühtlasi kõige lihtsam asi, on vahetada õuest tuppa tulles ära riided, et tolm neilt ülejäänud elamisse edasi ei kanduks. Kantud riided tuleks panna pesumasinasse, et tolmust vabaneda. Mis saab aga neist riietest, mida pesta ei saa või pole nende tihe pesemine praktiline? Rõivad nagu mantlid ja joped, tuleb enne tuppa astumist läbi kloppida, et võimalikult palju õietolmu neilt maha saada. Lisaks ei soovitata pestud riideid õues kuivatada, kuna arusaadavalt, kleepub lendlev õietolm nende külge. Soovitatakse käia ka duši all, et õietolm juustest ja nahalt maha pesta.