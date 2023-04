Lahepere äärsesse metsatukka kerkib uus elamurajoon

Lahepere Rannakodusid arendava Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul on pandeemiajärgselt paljude inimeste elukorraldus oluliselt muutunud. «Kontoris käiakse harva ning samas hinnatakse üha rohkem privaatsust ja looduslähedust. Sellega koos on kasvanud ka huvi oma kodu rajamisse rohkem investeerida,» selgitas Vähi ning lisas, et Invego roll on rajada terviklik valmidus kokku 35 unikaalse kaasaegse kodu jaoks, mis on planeeritud laheäärse metsatuka sisse. «Arendaja poolt on valmisolek, mis lubab kiiresti tegutsejal juba selle aasta lõpus perega uues kodus jõululauda istuda,» kinnitas Invego juht.