Ei mingit kahtlust. See kohvik sööstab mu isikliku söögikohtade edetabeli tippu.

Saage tuttavaks. See on Vana Kooli Kohvik Lindi külas, mis jääb Virtsust Iklani kulgeva Romantilise Rannatee äärde. Sealsamas lähedal on Tõstamaa, Audru, mitu helkleva kupliga õigeusukirikut, Pootsi veinimõis, Lindi looduskaitseala veel jääkirmega kaetud rabajärvedega... ja (sic!) Sõjaprintsessi nimega metsatee.