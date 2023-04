Ukse eest ananassi leidnud mees: olin selle tähendusest teada saades šokis

«Me oleme 20ndate alguses ja kõik meie naabrid on umbes 40ndate lõpus ja lastega – see ajas meid segadusse,» kirjutas ta. Üks tuttav soovitas ananassi tagasi välja panna, et näha, kes seda uudistama tuleb, kuid mees kirjutas, et ei tahtnud jätta muljet nagu ta peaks enda kodus svingerite pidu.

Lugu võttis ootamatu pöörde kui üks tema sõber saatis talle sõnumi, mis ei olnud antud teemaga kuidagi seotud. Anonüümne mees kirjutab, et sisetunne ütles talle, et ananassimüsteeriumi taga on just tema. Ta bluffis, et sõber jäi turvakaamerasse ning ta teab väga hästi, et tema on selle taga.

Sõber tunnistas, et ta jättis tõepoolest ananassi nende ukse taha, kuid selle tähendusest polnud tal halli aimugi. Sõber väitis, et nägi ananassi kuju kingipoes ning mõtles selle postituse tegijale kinkida, kuna see sobivat tema kodu dekooriga.

«Ta oli pubis, jõi end purju, kõndis mööda väikesest kingipoest, mille aknas oli ananass, ja arvas, et see oleks meie kodule suurepärane dekoratsioon. Me oleme väga lähedased ja kingime üksteisele juhuslikke kingitusi. Ta läks oma tüdruksõbra juurde ja palus teda, et nad läheks koos kingitust üle andma, kuid tüdruksõber keeldus sisse tulemast, sest oli väsinud. Nad tegid kompromissi ja jätsid selle ukse taha ning jalutasid minema.»