LIIGNE RISK ⟩ Korralikult hooldamata kubu võib põhjustada katastroofi

Õhus lendleb tolm ja erinevad osakesed ja kui need satuvad rasva sisse, siis see kõik muutubki justkui vedelaks lögaks.

Tuletõkkeklapp päästab elusid

Tule ja suitsu leviku piiramiseks peaks ventilatsioonisüsteemis olema tuletõkkeklapp. Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Roman Abubikirov märgib, et kohustuslik on see igal pool, kus kehtivad tuletõkkesektsioonide nõuded. «Seega, kui korter on eraldi tuletõkkesektsioon, siis selle ventilatsioon ja ka elektrisüsteemi läbiviigud peavad olema vastava tuletõkestuse tasemega. See takistab tulekahju levikut ühest sektsioonist teise.»

Kesküla toob näite tuletõkkeklapi vajalikkusest. «Kui kortermajas on igal korteril oma kubu, siis need tõmbavad õhu ühisesse korstnasse. Igal korteril on aga rasvad ladestunud lõõri. Kui nüüd kellegi köögis peaks kubu süttima või ta teeb veiniga süüa ja leek tõmbab korstnasse, siis tuletõkkeklapp sulgeb temperatuuri suurenedes õhuava.»

Nii ei levi naabri korterist alanud tuli teie ventilatsiooni. «Aeg-ajalt võiks õhuklappe käia professionaalid avamas. Kui keegi on näiteks tihti liha praadinud ja kartulit keetnud, siis selle kuuma auru mõjul klapp rakendub ning kaitse sulab lahti – ehkki tegelikult tuleohtu pole olnud,» toonitab ta.

Telekokkade kõiki nippe ei maksa ahvida

Tihti ammutatake inspiratsiooni ja värskeid mõtteid kuulsatelt tippkokkadelt. Kesküla räägib, et paljud vaatavad Gordon Ramsayt ja teisi kokasaateid, kus vein või muu alkohoolne jook põlema pannakse. «Inimene üritab endale head sööki teha, kuid ei oska arvestada alkoholisisaldusega ega hinnata, kui kõrgeks leek tegelikult läheb. Rasv on ju nagu diisel – on vaja vaid kõrgemat temperatuuri ja see süttib iseenesest. Sellised näited on kahjuks köökide puhul tavapärased.»

Ta lisab, et näiteks on Tallinnas hästi populaarsed gaasipliidid. «Gaasipliidil on juba elav leek peal ja kui siis hakata kastet tehes alkoholi välja aurustama, on tulemuseks põhimõtteliselt plahvatav gaas. Elektripliidil ei ole see süttimine nii kerge juhtuma, aga gaasipliidil on see eriti kiire.»