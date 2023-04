KAPITUULUTUSE AEG ⟩ Uuskasutuskeskus kutsub liigseks muutunud asju uuele ringile andma

Kevad on üks aktiivsemaid kapituulutuse ja kraamimise aegu, et suvele vastu minna kergema koormaga. «Aasta kõige agaram korrastamine saab tihtipeale alguse esimeste soojade kevadpäevadega ning hulk asju kipub majapidamises üle jääma. Kõik sellised liigseks muutunud korralikud asjad soovitame anda uuesti kasutusse, et need ei lõpetaks asjata prügis. Võimalusi selleks on mitmeid, lisaks kauplustele on meil palju mugavaid kogumispunkte,» rääkis Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu.

Teadlikkus uus- ja taaskasutamise kohta on aina kasvamas ning paljudes kodudes üha loomulikum. Keskkonnahoidlikust mõtteviisist on kantud ka Uuskasutuskeskuse töötajate enda tegemised. Kaks kevadet tagasi Rakvere Uuskasutuskeskusega liitunud Liis Pilli on leidnud ettevõttes hea võimaluse ühendada vastutustundliku tegutsemise põhimõtted ja huvi moevaldkonna vastu.

«Olen pärit suurperest ning asjade käest kätte ringlemine on maast madalast tuttav. Moeteemad ja rõivaste kokku sobitamine on mulle südamelähedased, kuid seejuures on minu jaoks oluline nende asjade saamislugu. Masstootmine läheb minu põhimõtetega vastuollu. Mulle meeldib eristuda ja selleks leiab palju ägedaid asju teiselt ringilt,» jutustas Rakvere kaupluse juhataja Liis Pilli.

Ettepaneku hakata üheks Uuskasutuskeskuse kevadise kampaania saadikuks võttis Liis rõõmuga vastu. «Mul on väga hea meel, kui asjade ringlusse andmise sõnum jõuab võimalikult paljude inimesteni. Me teeme ju seda kõike looduse ja elukeskkonna huvides. See on väga suur asi. Kutsun kõiki kraamima ja liigseks muutunud korralikke asju uuele ringile andma!» Lisaks Liisile kutsuvad asju uuele ringile andma Uuskasutuskeskuse töötajad Tallinna, Tartu ja Narva poodidest ning logistikatiimist.