VAU! ⟩ Lasnamäe paneelikas müüakse kahekorruselist luksuskorterit

Korteris on heledad värvitud seinad ja vannituba on kaetud must-valgete dekoratiivsete plaatidega. Välja on vahetatud kogu elektrisüsteem ja torustik. Tube ühendab koridor ning välisukse eest leiab väikese esiku. Köök on sisustatud heleda mööbli ja vajaliku tehnikaga. Põrandaid katab tume parkett.