Tallinn kutsub kõiki osalema aiakujunduse võistlusele!

Võistluse eesmärk on pakkuda välja inspireerivaid ja loomingulisi lahendusi, kuidas integreerida linna ja maastiku elemente ning kuidas luua terviklikke ja kaunilt kujundatud aiapiirkondi, mis ühendavad endas linnakeskkonna ja metsiku looduse.

«Tallinna linnaruumi iseloomustab parkide ja rohealade rohkus. See on midagi, mille üle saame uhked olla, sest paljudes teistes Euroopa linnades see nii ei ole. Rohealade kujundamise traditsioonid näitavad tugevat sidet loodusega ja aitavad rahustada Tallinna teist, industriaalset ja palju rahutumat poolt. Aiakunsti au sees hoidmisega rõhutame Tallinna kaunist ja looduslikku poolt veelgi ning saame seda rikastada,» lausus võistluse korraldaja, Tallinna Euroopa rohelise pealinna ürituste projektijuht Kätlin Viksne.