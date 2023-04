MÄRKMIK VÄLJA ⟩ Loe, mida teha, et võõrasema saaks võimalikult kaua oma ilu näidata

Maaelu kirjutab, et sarvkannikese (V. cornuta) ladinakeelne nimetus cornuta tähendab sarvjas, sarvetaoline ja on antud taimele selle õiel oleva pika kannuse tõttu. Sarvkannike on looduslikult levinud Lõuna-Euroopas Püreneedel ja Alpidel. See on mitmeaastane mäestikutaim, mida meil kasvatatakse ilutaimena aedades enamasti üheaastasena. Taime kolmekandiline vars on harunenud, kõrgus 15–20 sentimeetrit. Õied 2–3sentimeetrise läbimõõduga. Kroonlehed helelillad või hele-lillakassinised, neelus kollased. Tänapäeva sortidel on õied ka kollased või sinise-lilla-kollasekirjud. Õitseb maist augustini.