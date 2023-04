Soojussõlme surveproov tehtud? Loe, miks on just praegu selleks parim aeg

Tema sõnul juhtus näiteks sügisel kaugküttesüsteemi käivitamisel kortermajas üsna tõsine avarii, mida saanuks ära hoida. «Lekkima hakkas kolmanda korruse radiaatori õhuti ja väljajooksnud vesi uputas üle ka alumise korruse,» toob Koppel näite. Muud värskemad juhtumid on Koppeli sõnul õnneks olnud kergemate tagajärgedega – torulekked on toimunud keldrites või pööningutel. «Kortermajale mõeldes on aga üks halvimaid võimalikke olukordi see, kui näiteks viiekordse maja viimasel korrusel on leke, mis uputab lausa esimeste korrusteni välja,» ütleb Koppel.