VÄHEM STRESSI ⟩ Eksperdid selgitavad, kuidas vähendada kodus mürataset

Ka VELUX-i Baltikumi juht Dmitrijs Astašonoks soovitab valida kodu, mis ei asu väga tiheda liiklusega tänavate või kiirteede läheduses. «Kui aga elu kesklinnas tundub ahvatlev, siis seal on vaiksemad need majad, millel on sisehoovid või need, mis on sõiduteest eraldatud haljasalade ja puudega. Magamistoaks tuleks kindlasti valida kõige vaiksem tuba, et und ei häiritaks.»

Kuigi taustamüraga harjub aja jooksul ära ja tundub, et see enam ei häiri, siis mõju tervisele jääb.

Alusta akendest

Väljastpoolt tuleva heli edasikandumise üheks olulisimaks elemendiks on aknad. Zabrauskis toob välja, et kuigi enne sõda ehitatud majad on tänapäeval ehitatutest massiivsemad ja suhteliselt hea heliisolatsiooniga, on nendes hoonetes enamasti probleemiks aknad, mis on halvas seisukorras. «Kui need on kõdunenud, kõverad ja tekkinud on praod, siis heliisolatsiooni neil praktiliselt pole. Veel hullem on see nõukogude ajal ehitatud majades, kuhu ei pandud kahte eraldi aknaraami, vaid üks.»

Akustikaekspert rõhutab, et isegi nii populaarsed plastikaknad ei pea heliisolatsiooni seisukohalt kaua vastu, isegi kui defekte visuaalselt märgata pole. «Kui auto sõidab mööda ja on kuulda heli muutust, siis on selge, et aken on juba deformeerunud.» Kuna plastaknad ei ole mehaaniliselt parandatavad, on ainuke lahendus nende väljavahetamine, seega on plastaknad suhteliselt odavad, kuid kindlasti mitte pikaajaline lahendus.