PILDID ⟩ Paradiis maa peal! Saaremaal on müüa oma rannajoonega suvituspaik

2010. aastal valminud stiilne palkmaja on õdusa siseviimistlusega, siin on kõik vajalik mõnusaks äraolemiseks olemas. 79,8-ruutmeetrise maja esimesel korrusel on elutuba, köök ja saun. Korrus ülevalpool on kaunite vaadetega magamistoad. Kodusoojust jagavad siin õhksoojuspump ja ahjuküte.