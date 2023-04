Naine kasutas viinamarjade puhastamiseks udupeent masinat ning tulemus on šokeeriv

Sotsiaalmeediaplatvormile üles laetud videos näitab Amy, kuidas ta asetab viinamarjad veega täidetud kaussi ning lisab nende juurde oma uhiuue aparaadi. Ta pani masina tööle ning marjadelt hakkas maha kooruma mustus, mis jäi vee pinnale hulpima. Amy selgitas, et nähtu tekitas temas vastikust.

Ta tegi täpselt sama katset ka mustikatega ning sai sama räpase tulemuse osaliseks. Amy kutsub üles kõiki jälgima, mida me sööme ning kas see ikka puhas on.