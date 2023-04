PÄÄSTEAMET ⟩ 3 soovitust, kuidas volbri ajal peret kaitsta ja trahvi vältida

Päästeamet teatas, et üle Eesti on väljas lõkkepatrullid ning mürkgaase levitavate ja muid reegleid rikkuvate rämpslõkete tegijad saavad kohapeal trahvi. Viking Security tuleohutusjuht Jaan Aia selgitab, millised näiliselt süütud materjalid eritavad eluohtlikku tossu ning mis reegleid tuleb täita, et lõket tehes mitte trahvi saada.

Aia sõnul ei tea kahjuks enamik inimesi, et paljud sageli lõkkes põletatavad materjalid eritavad eluohtlikke mürkgaase.

«Kõige salakavalam on see, et kõik sümptomid ei avaldu kohe, vaid mürgitossu tekitatud rasked haigused võivad tekkida ajapikku. Inimene hingab rämpslõkke gaase lapsena sisse ja selle tulemusena võib alles kümme aastat hiljem tekkida viljatus või vähk. Lisaks põhjustavad paljud tüüpilised lõkkematerjalid ka kiiremaid hädasid, nagu näiteks iiveldus või maksakahjustused,» selgitas ekspert.

Aia sõnul on majapidamises üle jäänud materjalide põletamine ohtlik ka seetõttu, et kevad on tänavu eriti soe ning iga lõke võib kergesti kontrolli alt väljuda.

«Päästeamet on ainuüksi viimaste kahe nädalaga teinud sadu väljasõite – see on väga halvas mõttes ebatavaline. Esmapilgul süütud väikesed lõkked on tekitanud ohtlikke maastikupõlenguid,» rääkis tuleohutuse juht.

«Päästeamet on võtnud karmi hoiaku ja reeglite rikkujad saavad kohapeal pikema jututa 40-eurose kiirtrahvi. Tõsisemad rikkumised võetakse eraldi ette ning siis on karistused veel karmimad, trahvid ulatuvad kuupalga suuruseni,» selgitas Aia.