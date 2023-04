EURIBOR MÕJUTAB ⟩ 4 suurimat muutust, mida praeguse üürituru kohta teada

«Hinnatase on siiski kõrge, lisame siia juurde veel üldise inflatsiooni, mis puudutab pea kõiki valdkondi ja mõjutab tugevalt inimeste väljaminekuid. See kokku on endiselt riskide allikas,» viitab Aun makseprobleemide realiseerumisele.

Aun lisab, et riski võimendab üürileandjate kõrgete üürihindade ootus. «Osa nendest on valmis n-ö õngitsema üksikuid kandidaate, kes nõustuksid lepingut sõlmima turuhinnast kõrgema üüriga. Samas ei teadvustata, et pea olematu kandidaatide arvuga kuulutus on selge märk, et midagi võib olla valesti,» selgitab ta.

«Turul oleme küll ja veel näinud juhtumeid, kus ülehinnatud korterile kandideerib üürnik, kel on rahalised mured ning teised üürileandjad on ta tagasi lükanud. Kõrgete stardikulude (esimese kuu üür, tagatisraha, maakleri-/lepingutasu jms) katmiseks võtab üürnik selleks otstarbeks mõeldud kiirlaenu,» kirjeldab Aun.

Euribor mõjutab ka üürnikke

Möödunud aastal kasvuteele suundunud euribor on pannud keerulisse olukorda üürileandjad, kelle üürikinnisvara laenumaksed on hüppeliselt kasvanud. Millest aga vähem räägitakse, on euribori mõju üürnikele. «Nendest paljude lepinguliseks kohustuseks on katta ka korteriühistu võetud laenude igakuised tagasimaksed, mis kuuluvad kommunaalkulude hulka.»

Aun täpsustab, et just hiljuti võetud laenude tagasimaksetest suurema osa võib moodustada pangaintress, mille summad on nüüd oluliselt suuremad, kui üürnik lepingu sõlmimisel oli arvestanud.

Ukrainlased endiselt hädas elukoha leidmisega

Paljud sõjapõgenikest ukrainlased pole ikka leidnud üürikodu, mis oleks taskukohane ja kuhu nad saaks jääda kauemaks. Peamine takistav tegur on liiga väike sissetulek.