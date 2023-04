Eestlased arutavad: kas toidukullerile tuleks jootraha jätta?

Kasutaja RealSkyr0, kes ise toidukullerina leiba teeninud, kirjutab «Isiklikult ei soovita tipi jätmist kui kuller just midagi erakordset ei tee. Ärge tekitage meile tipikultuuri – alati eeldage, et palk on kulleril hea ja aus.»

Wyolop, kes töötas kaheksa kuud Selveri kullerina kirjutab samuti, et jootraha pole vaja jätta. «Selveri kullerina sain kaheksa kuu jooksul iga kuu umbes 10 eurot mingitelt vanematelt tädidelt enamjaolt. Paar korda sain suvel jäätist (suht tore oli) ja mõned šokolaadid ning ühe kodus tehtud mahla. Kindlasti ei eelda kullerid tippi ja ei ole vaja anda ka. Toidupoed maksavad kulleritele rohkem kui komplekteerijatele ja müüjatele. Aga jäätis oli päris tore kingitus.»

Elpson, kes töötab samuti kullerina selgitab, et on jootraha saanud mõnel korral, kuid ka tema leiab, et seda tuleks anda vaid juhul, kui jootraha on välja teenitud. «Tippige ainult siis, kui näete, et kuller ikka pingutas teie tellimusega. Niisama eksisteerimise eest ärge kunagi tippige, muidu Bolt hakkab vähem maksma. Me pole USAs.»