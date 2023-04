18-kuuse lapse ema: hakkasin tütrele putukaid söötma

Toidukirjanik Tiffany Leigh on oma karjääri jooksul söönud kõike, alates praetud tarantlijalgadest lõpetades pulga otsa pistetud skorpionitega.

Torontos elav naine avastas peale oma esimese lapse saamist, et tema iganädalane kulu toidule on tublisti kasvanud. Enne tütre saamist oli see umbes 250 Kanada dollarit (ligikaudu 166 eurot), kuid peale lapse saamist suurenes kulu 300 Kanada dollarile (ligikaudu 200 eurot).

Nähes paisuvat eelarverida, otsustas Tiffani kulutusi koomale tõmmata. Ta loobus poest kalli liha ostmisest ning asendas selle putukatega. Jah, putukatega! Putukad on väga toitaineterikkad ning kõrge proteiinisisaldusega, seega hea alternatiiv lihale. Tiffany enda sõnul sööb ta laps putukaid hea meelega, kuna ei saa hästi aru, millega tegemist.

Ta räägib Insiderile, et on sedasi tõmmanud oma kulusid kõvasti kokku. Nüüd kulutab ta nädalas toidule umbes 150 Kanada dollarit (ligikaudu 100 eurot). Tiffany lisab, et laps ei pannud putukadieedile üleminekut tähelegi.

Suured ja terved putukad Tiffany lapsele aga väga ei meeldi. Tiffany tunnistab, et sellised ei meeldi eriti tallegi: «Kui ma võtsin ühe kotist välja, ehmatasin ma ikka korralikult ära. Ma ei taha seda küll tunnistada, aga nende puudutamine oli minu jaoks veidi vastik.» Laps oli julge ja proovis ühte, kuid raputas selle peale pead.

Kuid putukajahu peale, isegi kui sellest valmistatud pannkoogist kellegi jalad välja turritavad, laps nina ei krimpsuta, kuna Tiffany sõnul ei saa laps aru, et need on putukate jäsemed. Veel söödab Tiffany oma perele putukapulbreid, mille ta keerab lihtsalt toidu sisse, ja igasuguseid putukabatoone.