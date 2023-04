UURING ⟩ Selles maakonnas elavad meie kõige agaramad rohenäpud

Eesti elanikud on suured rohenäpud, selgub Prisma kliendiküsitlusest. Üle poole ehk 54 protsenti uuringus osalejatest vastas, et juba kasvatavad või plaanivad sel aastal esimest korda kasvatada aiasaaduseid.

47 protsenti vastanutest on juba varem aiasaadusi kasvatanud ja plaanib seda teha ka sel aastal. 7 protsenti soovib sel aastal aga aiasaaduste, näiteks köögiviljade ja maitserohelise kasvatamist esimest korda proovida.

Erinevalt aiasaadustest on lilletaimede ise kasvatamine vähem populaarne: vaid 16 protsenti eelistab lilled ise kasvatada, 46 protsenti vastanutest ostab lilletaimed poest. Ka siin on Raplamaa inimesed suurimad isetegijad: 26 protsenti Raplamaa elanikest kasvatab ka lilletaimi ise. Populaarsem on lilletaimede kasvatamine veel Ida-Virumaal, kus sellega tegeleb 22 protsenti vastanutest.