Kuus asja, mida ei tohiks kunagi söögisoodaga pesta

Söögisooda moodustab veega segatuna pastat ja sobib suurepäraselt mitmesuguste puhastustööde läbiviimiseks, näiteks kollaste plekkide eemaldamiseks tekstiililt ja vannitoaplaatide vahelist vuukide puhastamiseks. Kuid ühe puhastuseksperdi sõnul on leidub asju, mida ei tohiks söögisoodaga kunagi puhastada, sest see võib neid kahjustada.

Sarah Dempsey ettevõttest My Job Quote selgitas Expressile, et leidub kuus asja, mille puhastamiseks ei soovita ta söögisoodat kunagi kasutada.